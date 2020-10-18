В Казани затопило Речной порт после дождя — видео
В Казани вновь затопило Речной порт после продолжительного дождя. Видео появилось в социальных сетях.
С начала лета в Казани случилось три наводнения из-за проливных дождей.
Инцидентами заинтересовалась прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство выяснило, что местные власти не обеспечивают надлежащий контроль объектов дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы.
Позже мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что в бюджете города не хватает средств на полный ремонт ливневой канализации.
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