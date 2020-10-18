В Казани затопило Речной порт после дождя — видео

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Казани вновь затопило Речной порт после продолжительного дождя. Видео появилось в социальных сетях.

С начала лета в Казани случилось три наводнения из-за проливных дождей.

Инцидентами заинтересовалась прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство выяснило, что местные власти не обеспечивают надлежащий контроль объектов дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы.



Позже мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что в бюджете города не хватает средств на полный ремонт ливневой канализации.

