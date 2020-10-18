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Происшествия

В Казани затопило Речной порт после дождя — видео

12:59, 18.10.2020
В Казани затопило Речной порт после дождя — видео
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Казани вновь затопило Речной порт после продолжительного дождя. Видео появилось в социальных сетях.

С начала лета в Казани случилось три наводнения из-за проливных дождей.

Инцидентами заинтересовалась прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство выяснило, что местные власти не обеспечивают надлежащий контроль объектов дождевой канализации и не принимают достаточных мер для разрешения проблемы.

Позже мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что в бюджете города не хватает средств на полный ремонт ливневой канализации.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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