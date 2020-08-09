«Поляна поделена»: Казанской вакцины от коронавируса, скорее всего, не будет

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Казанская вакцина от коронавируса, над которой работают ученые КФУ, скорее всего, не будет введена в широкое производство. По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессора Альберта Ризванова, Минобрнауки и Минпромторг еженедельно собирают информацию о разработчиках вакцин и тест-систем.

«Но это все уходит в Москву исключительно в виде массовки. Никаких предложений по помощи от государства мы не услышали. [Из 36 разработчиков] реально в работу будут запущены единицы. Есть три ключевых игрока — институт Гамалеи (Минздрав), «Вектор» (Роспотребнадзор) и Институт вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге (ФМБА). Это очень конкурентный рынок. Там идет большая грызня между тремя ведомствами, и вся поляна уже поделена между этими крупными игроками», — рассказал Ризванов.

По словам эксперта, остальные разработчики работают исключительно в инициативном порядке.

Сейчас казанские ученые находится в процессе подачи на регистрацию тест-системы. Уже появились корпоративные заказчики.

«Все-таки тест-система — не лекарственный препарат. Ее проще сертифицировать, и объемы инвестирования там требуются на порядок ниже. Поэтому здесь у нас все полностью профинансировано, и мы сейчас в процессе подготовки документов на получение регистрационного удостоверения», — добавил ученый.

Полное интервью о разработке вакцины от коронавируса читайте в материале «Реального времени».

