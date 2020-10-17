30 лет IMDb: где еще найти фильм по душе и вкусу

17 октября исполняется 30 лет самой крупной в мире базе данных о кинематографе. В честь этого события «Реальное время» вспоминает, на каких еще сайтах можно смотреть информацию о фильмах и сериалах.

IMDb: родился раньше интернета

Но для начала напомним историю самого IMDb. Нынешний крупнейший портал и база данных с информацией о кинематографе был основан на базе группы в Usenet — одной из старейших компьютерных сетей, появившейся еще в 1980 году. Компания Internet Movie Database появилась в 1996 году — ее учредителями стали разработчики базы данных. С того же года частью акций компаний владеет Amazon.com — один из крупнейших в мире игроков рынка электронной коммерции.

Сейчас в базе данных IMDb — информация почти о 7 миллионах фильмов, сериалов и их эпизодов, а также о 10 миллионах людей, связанных с киноиндустрией. Система предлагает рейтинги фильмов на основании пользовательских оценок, а также подборки самых популярных фильмов по рейтингам — контент может попасть в них, только набрав определенное число оценок.

Кинопоиск: база данных, выросшая в медиапортал

Крупнейшим российским аналогом сайта IMDb является «Кинопоиск». Сайт, конечно, был основан значительно позже, чем «прародитель» — только в ноябре 2003 года. Изначально владельцем сайта выступало ООО «Кинопоиск» и AlloCiné — французская компания, которая владеет несколькими сайтами-каталогами фильмов (сейчас — в десяти странах, включая Францию, Германию, Испанию, Канаду, Турцию, Чили, Аргентину и другие).

В 2013 году «Кинопоиск» был приобретен «Яндексом» за 80 миллионов долларов. С тех пор сайт значительно изменился — сейчас на нем доступен онлайн-кинотеатр, возможна покупка билетов в кино, есть новостная лента. Кроме того, «Кинопоиск» делает тематические подборки и обзоры, в том числе — в видеоформате, а с недавних пор появились и сериалы собственного производства. Тем не менее основной контент сайта сохранился.

Rotten Tomatoes: максималист в мире рейтингов

Один из главных конкурентов IMDb — сайт Rotten Tomatoes. В отличие от IMDb, он в основном оценивает фильмы не по отзывам пользователей на портале, а по отзывам в различных изданиях. Также он занимается тем, что агрегирует рецензии из сторонних СМИ.

Сайту в этом году исполнилось 22 года — он основан в августе 1998 года. Владельцем сайта на текущий момент является корпорация Fandango — компания занимается продажей билетов через сайт и мобильное приложение (владельцы Fandango — медиакомпании NBCUniversal и WarnerMedia).

Методика оценки — процент положительных рецензий — часто подвергается критике за «усреднение» взгляда на фильм, ведь никакие детали рецензии не проходят сквозь деление отзывов только на «положительные или отрицательные». Тем не менее рейтинг Rotten Tomatoes часто используется для того, чтобы определить популярность фильмов.

Фото: flickr.com

Metacritic: критикуем все

Еще один сайт, оценку которого часто используют сторонние источники для определения реакции на фильмы, — Metacritic. Как и Rotten Tomatoes, он представляет собой агрегатор. При этом он оценивает не только фильмы, но также музыкальные альбомы и игры. Кроме того, здесь — другая система выставления оценок, что позволяет считать его более объективным. Сайт выставляет две оценки: первую — на основе профессиональных рецензий, а вторую — на основании рецензий пользователей. Помимо этого, оценки тут выражаются в баллах, а не просто как «положительная или отрицательная».

Сам сайт был основан позже конкурентов — в 2001 году. Владельцами агрегатора выступает CBS Interactive — еще один американский медиахолдинг. Кроме одноименной телесети и компании Showtime, холдингу также принадлежит, к примеру, сайт Last.fm.

Фото: flickr.com

Film.ru: старый добрый

Основной конкурент «Кинопоиска» на территории России — портал Film.ru. Примечательно, что появился он значительно раньше крупнейшего кинопортала страны — в 1999 году. Ранее сайтом владел медиахолдинг «Собака», теперь собственник — издательский дом C-Media. Ему также принадлежит российский портал TimeOut.

Сайт занимается собственным написанием рецензий, есть и новостная лента, а также аналитические статьи. Тем не менее одним из основных направлений деятельности сайта является поддержание базы данных о фильмах.

Максим Матвеев