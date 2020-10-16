Преподаватели вузов Казани прошли обучение в летней цифровой школе Сбербанка

Преподаватели вузов ИТ-направлений из Казани смогли бесплатно повысить свою квалификацию в летней цифровой школе Сбербанка. Обучение проходило в онлайн-формате по трем доступным трекам: Data Science, Data Engineering и Java Development. По итогам учебы управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев вручил участникам программы удостоверения о повышении квалификации от Сбербанка.

Преподавателями в самой цифровой школе выступили специалисты из Центра исследования и управления данными Сбербанка и Корпоративного университета Сбербанка.

Преподаватели вузов изучали не только теоретические основы, но и проходили практические задания. Все полученные знания они могут применить в учебном процессе.

Так, в треке Data Science проходило углубленное обучение анализу данных, алгоритмам машинного обучения и работе с нейросетями, в Data Engineering —изучение основ работы с данными, произведение их извлечения, преобразования и обработки, а в Java Development — изучение основ Python, SQL.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбербанк уделяет большое внимание созданию новых возможностей как для детей, так и для учителей. Развитие цифровых навыков — одно из ключевых направлений этой работы. В условиях быстроменяющейся реальности педагогам особенно важно следить за трендами и использовать в образовательном процессе самые передовые методики. Преподаватели информационных технологий, успешно завершившие программу летней цифровой школы Сбербанка, смогут применить полученные знания по самым актуальным технологическим направлениям в учебном процессе».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк