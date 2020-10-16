«Спартак» арендовал у «Челси» полузащитника Виктора Мозеса

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Спартака». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

29-летний футболист подписан на правах аренды до конца сезона-2020/21. У «Спартака» будет приоритетное право на выкуп игрока по окончании арендного соглашения.

За свою карьеру Мозес выступал за английские клубы «Кристал Пэлас», «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Интер». В составе «Челси» полузащитник стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы.

Виктор Мозес уже однажды играл против клуба из РПЛ! Взгляните на эту красоту в ворота «Рубина»



Ждем повторения в этом сезоне #ВитяТыДома pic.twitter.com/DKRQ034g2M — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 15, 2020

В 2013-м году Мозес дважды забивал в ворота казанского «Рубина» в четвертьфинале Лиги Европы. Вначале нигериец отличился в Лондоне, где «Челси» победил команду Курбана Бердыева — 3:1, а через неделю забил в Москве (2:3). В том сезоне английский клуб выиграл Лигу Европы.

Напомним, ранее «Спартак» подписал контракт с полузащитником «Уфы» Остоном Уруновым.