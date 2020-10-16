В Татарстане главу компании и его зама осудят за мошенничество с очисткой Волги

Директора ООО «Телесвязь» и временно исполняющего его обязанности обвиняют в мошенничестве, сообщили в прокуратуре РТ.

В конце сентября прошлого года «Телесвязь» заключила с госучреждением договор на очистку берегов и акватории Куйбышевского водохранилища республики на сумму 2,2 млн рублей. Однако фирма не выполнила свои обязательства и предоставила заказчику ложные документы о выполненных работах.

Так, злоумышленники похитили более 1,3 млн рублей, затем обналичив их через другие организации.

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Подозреваемые полностью признали свою вину. На время следствия они будут находиться под домашним арестом. Дело будет передано в Ново-Савиновский районный суд Казани в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Татарстане председателя СНТ обвинили в хищении права собственности на земельные участки.