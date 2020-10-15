В Татарстане председателя СНТ обвинили в хищении права собственности на земельные участки

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении председателя СНТ ОАО «КМПО» 58-летней Альфинур Гибатовой. Она обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).



По версии следствия, в 2012—2013 годы Гибатова предоставила в исполком Казани фиктивные справки о наличии у нее в бессрочном пользовании двух земельных участков в СНТ, что в дальнейшем позволило ей оформить их в свою собственность. Ущерб от ее действий составил более 240 тыс. рублей.

Кроме того, в 2014—2020 годы, женщина представила в исполком фиктивные документы о фактическом использовании земель в одном из коллективных садов СНТ. Тем самым она нарушила права и интересы его членов. Также следователи установили, что в 2008—2009 годы Гибатова незаконно приобрела имущественные права на еще пять участков на территории СНТ, однако уголовное преследование в отношении нее прекратили в связи с истечением сроков давности.

realnoevremya.ru



Свою вину Гибатова не признала. Суд по ходатайству следователя в отношении нее избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

«Реальное время» подробно рассказывало о ситуации в СНТ ОАО «КМПО».