«Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», выигрывая по ходу матча 2:0

«Салават Юлаев» в гостях уступил пекинскому «Куньлуню» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимцы вели по ходу игры со счетом 2:0, но в итоге не смогли удержать преимущество. Голами в составе «Салавата Юлаева» отметились Дмитрий Кугрышев, Данил Башкиров и Тему Хартикайнен.

Для финского форварда эта шайба стала 339-м набранным очком за уфимский клуб. Таким образом, Хартикайнен обошел Линуса Умарка и теперь является лучшим бомбардиром в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ.

Фото: vk.com/hcsalavat

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)

Голы:

0:1 — 07:28, Кугрышев (Воробьев);

0:2 — 08:06, Башкиров (Жарков, Алексеев);

1:2 — 21:28, Шинкарук (Уэллмен, Лофквист);

2:2 — 38:35, Челиос (Монахов, Николишин);

2:3 — 40:27, Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд);

3:3 — 41:11, Кристо (Челиос);

4:3 — 51:20, Локхарт (Фрэм, Мерфи);

5:3 — 59:53, Кейн (в пустые ворота, мен.).