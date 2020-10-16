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В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам охраны труда женщин

01:22, 16.10.2020
В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам охраны труда женщин
Фото: Денис Гордийко

В Татарстане 20 октября пройдет «горячая линия» по вопросам охраны труда женщин, их прав и гарантий. Ее проведет объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» совместно с уполномоченным по правам человека в РТ и федерацией профсоюзов Татарстана.

Горячая линия будет работать 20 октября с 10:00 до 15:00. Задать вопросы можно по номеру: +7(800)201-16-00.

Денис Гордийко

Ранее сообщалось, что казанские работодатели готовы платить работникам гораздо больше, чем указывают соискатели в резюме. По данным аналитиков «Авито Работы», в целом потенциальные работники могут рассчитывать на +17% к ожидаемой зарплате.

Общество Татарстан
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