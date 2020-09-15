Казанцы недооценили себя на рынке труда

Фото: Максим Платонов

Работодатели готовы платить соискателям больше их ожиданий, но не всегда

Казанские работодатели готовы платить работникам гораздо больше, чем указывают соискатели в резюме. По данным аналитиков «Авито Работы», в целом потенциальные работники могут рассчитывать на +17% к ожидаемой зарплате.

Средняя зарплата в вакансиях составляет 35 тысяч рублей, в резюме — 30 тысяч рублей, то есть соискатели готовы на меньшую зарплату, чем им предлагают. Больше всего себя недооценивают ищущие работу в группе «Автомобильный бизнес» — они хотят получать 35 тысяч рублей, а им готовы платить 50 тысяч (+43%).

Наоборот, переоценивают себя юристы, которые хотят 30 тысяч, а работодатели оценивают их труд в 25 тысяч.

За год в Казани разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме больше всего уменьшился для тех, кто ищет работу без опыта или является студентом. Однако в категориях «Медицина, фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR» и «Искусство, развлечения» прямо противоположная ситуация — работодатели поднимают зарплаты, а соискатели снижают или не повышают желаемый размер оплаты.

Подобный расклад по зарплатам в вакансиях и резюме

ГРУППА ПРОФЕССИЙ СРЕДНЯЯ З/П, ВАКАНСИИ СРЕДНЯЯ З/П, РЕЗЮМЕ РАЗНИЦА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗНИЦЫ ЗА ГОД Все группы вместе

35 000 30 000 17% 17% IT, интернет, телеком 40 000 35 000 14% -2% Автомобильный бизнес 50 000 35 000 43% 14% Административная работа 25 000 28 000 -11% -11% Банки, инвестиции 34 000 30 000 13% -12% Без опыта, студенты 25 000 25 000 0% -25% Бухгалтерия, финансы 30 000 30 000 0% 0% Госслужба, НКО 27 500 25 000 10% 10% ЖКХ, эксплуатация 25 000 28 000 -11% -7% Искусство, развлечения 30 000 25 000 20% 20% Консультирование 30 000 25 000 20% 0% Маркетинг, реклама, PR 30 000 25 000 20% 20% Медицина, фармацевтика 30 000 25 000 20% 20% Образование, наука 20 000 22 000 -9% -9% Охрана, безопасность 22 000 25 000 -12% 4% Продажи 30 000 25 000 20% 0% Производство, сырье, с/х 35 000 30 000 17% 17% Транспорт, логистика 40 000 35 000 14% -11% Туризм, рестораны 25 000 27 000 -7% -7% Управление персоналом 35 000 39 000 -10% 13% Фитнес, салоны красоты 30 000 25 000 20% 0% Юриспруденция 25 000 30 000 -17% -17%

По России самые скромные — строители

Строители оказались самыми скромными по требованию зарплаты — они хотят всего 28 тысяч, а им готовы платить 45 тысяч (+61%). Медики и вовсе претендуют на зарплату в среднем в 25 тыс. рублей, хотя предлагают им в среднем 35 тысяч рублей. Переоценивают себя работники туризма и общепита, которые претендуют на 30 тысяч, хотя работодатели оценивают их труд в 26 тысяч.



При этом Казань далеко не в топе городов, где соискатели недооценивают свою стоимость на рынке труда. Если рассматривать средние показатели разницы по городам, сильнее всего недооценивают себя барнаульцы — работодатели готовы платить им в полтора раза больше указанного в резюме. На втором месте — Красноярск, где соискатели оценивают себя на 26% ниже уровня зарплат в вакансиях, на третьем месте — нижегородцы (разница в 24%).

Строители оказались самыми скромными по требованию зарплаты — они хотят всего 28 тысяч, а им готовы платить 45 тысяч (+61%). Фото Максима Платонова

Как указывают составители рейтинга, на разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и уровнем, который могут предложить работодатели, влияют особенности этого года — в первую очередь, естественно, пандемия. В этот период строители, а также медики и фармацевты вошли в топ самых высокооплачиваемых и востребованных массовых профессий. «Это связано с массовой заболеваемостью и с тем, что в этом году многие мигранты, традиционно работающие в строительной отрасли, не смогли приехать на сезонные заработки. Однако помимо разрыва в ожиданиях относительно уровня оплаты труда есть еще разрыв компетенций, и работодатель не всегда готов принять на работу специалиста с недостаточным опытом даже за меньшие деньги», — утверждают авторы рейтинга.

Кроме того, важно понимать, что главное отличие предлагаемой в вакансии зарплаты от ожидаемой в резюме — это ее реальность. Зачастую работодатель закладывает в указываемое вознаграждение все бонусы, даже те, которые на практике заработать фактически невозможно.

Дарья Пинегина