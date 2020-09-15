Казанцы недооценили себя на рынке труда
Работодатели готовы платить соискателям больше их ожиданий, но не всегда
Казанские работодатели готовы платить работникам гораздо больше, чем указывают соискатели в резюме. По данным аналитиков «Авито Работы», в целом потенциальные работники могут рассчитывать на +17% к ожидаемой зарплате.
Средняя зарплата в вакансиях составляет 35 тысяч рублей, в резюме — 30 тысяч рублей, то есть соискатели готовы на меньшую зарплату, чем им предлагают. Больше всего себя недооценивают ищущие работу в группе «Автомобильный бизнес» — они хотят получать 35 тысяч рублей, а им готовы платить 50 тысяч (+43%).
Наоборот, переоценивают себя юристы, которые хотят 30 тысяч, а работодатели оценивают их труд в 25 тысяч.
За год в Казани разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме больше всего уменьшился для тех, кто ищет работу без опыта или является студентом. Однако в категориях «Медицина, фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR» и «Искусство, развлечения» прямо противоположная ситуация — работодатели поднимают зарплаты, а соискатели снижают или не повышают желаемый размер оплаты.
Подобный расклад по зарплатам в вакансиях и резюме
|ГРУППА ПРОФЕССИЙ
|СРЕДНЯЯ З/П, ВАКАНСИИ
|СРЕДНЯЯ З/П, РЕЗЮМЕ
|РАЗНИЦА
|ИЗМЕНЕНИЕ РАЗНИЦЫ ЗА ГОД
|
Все группы вместе
|
35 000
|
30 000
|
17%
|
17%
|
IT, интернет, телеком
|
40 000
|
35 000
|
14%
|
-2%
|
Автомобильный бизнес
|
50 000
|
35 000
|
43%
|
14%
|
Административная работа
|
25 000
|
28 000
|
-11%
|
-11%
|
Банки, инвестиции
|
34 000
|
30 000
|
13%
|
-12%
|
Без опыта, студенты
|
25 000
|
25 000
|
0%
|
-25%
|
Бухгалтерия, финансы
|
30 000
|
30 000
|
0%
|
0%
|
Госслужба, НКО
|
27 500
|
25 000
|
10%
|
10%
|
ЖКХ, эксплуатация
|
25 000
|
28 000
|
-11%
|
-7%
|
Искусство, развлечения
|
30 000
|
25 000
|
20%
|
20%
|
Консультирование
|
30 000
|
25 000
|
20%
|
0%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
30 000
|
25 000
|
20%
|
20%
|
Медицина, фармацевтика
|
30 000
|
25 000
|
20%
|
20%
|
Образование, наука
|
20 000
|
22 000
|
-9%
|
-9%
|
Охрана, безопасность
|
22 000
|
25 000
|
-12%
|
4%
|
Продажи
|
30 000
|
25 000
|
20%
|
0%
|
Производство, сырье, с/х
|
35 000
|
30 000
|
17%
|
17%
|
Транспорт, логистика
|
40 000
|
35 000
|
14%
|
-11%
|
Туризм, рестораны
|
25 000
|
27 000
|
-7%
|
-7%
|
Управление персоналом
|
35 000
|
39 000
|
-10%
|
13%
|
Фитнес, салоны красоты
|
30 000
|
25 000
|
20%
|
0%
|
Юриспруденция
|
25 000
|
30 000
|
-17%
|
-17%
По России самые скромные — строители
Строители оказались самыми скромными по требованию зарплаты — они хотят всего 28 тысяч, а им готовы платить 45 тысяч (+61%). Медики и вовсе претендуют на зарплату в среднем в 25 тыс. рублей, хотя предлагают им в среднем 35 тысяч рублей. Переоценивают себя работники туризма и общепита, которые претендуют на 30 тысяч, хотя работодатели оценивают их труд в 26 тысяч.
При этом Казань далеко не в топе городов, где соискатели недооценивают свою стоимость на рынке труда. Если рассматривать средние показатели разницы по городам, сильнее всего недооценивают себя барнаульцы — работодатели готовы платить им в полтора раза больше указанного в резюме. На втором месте — Красноярск, где соискатели оценивают себя на 26% ниже уровня зарплат в вакансиях, на третьем месте — нижегородцы (разница в 24%).
Как указывают составители рейтинга, на разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и уровнем, который могут предложить работодатели, влияют особенности этого года — в первую очередь, естественно, пандемия. В этот период строители, а также медики и фармацевты вошли в топ самых высокооплачиваемых и востребованных массовых профессий. «Это связано с массовой заболеваемостью и с тем, что в этом году многие мигранты, традиционно работающие в строительной отрасли, не смогли приехать на сезонные заработки. Однако помимо разрыва в ожиданиях относительно уровня оплаты труда есть еще разрыв компетенций, и работодатель не всегда готов принять на работу специалиста с недостаточным опытом даже за меньшие деньги», — утверждают авторы рейтинга.
Кроме того, важно понимать, что главное отличие предлагаемой в вакансии зарплаты от ожидаемой в резюме — это ее реальность. Зачастую работодатель закладывает в указываемое вознаграждение все бонусы, даже те, которые на практике заработать фактически невозможно.
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