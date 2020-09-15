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Казанцы недооценили себя на рынке труда

17:00, 15.09.2020 3
Казанцы недооценили себя на рынке труда
Фото: Максим Платонов

Работодатели готовы платить соискателям больше их ожиданий, но не всегда

Казанские работодатели готовы платить работникам гораздо больше, чем указывают соискатели в резюме. По данным аналитиков «Авито Работы», в целом потенциальные работники могут рассчитывать на +17% к ожидаемой зарплате.

Средняя зарплата в вакансиях составляет 35 тысяч рублей, в резюме — 30 тысяч рублей, то есть соискатели готовы на меньшую зарплату, чем им предлагают. Больше всего себя недооценивают ищущие работу в группе «Автомобильный бизнес» — они хотят получать 35 тысяч рублей, а им готовы платить 50 тысяч (+43%).

Наоборот, переоценивают себя юристы, которые хотят 30 тысяч, а работодатели оценивают их труд в 25 тысяч.

За год в Казани разрыв между зарплатами в вакансиях и резюме больше всего уменьшился для тех, кто ищет работу без опыта или является студентом. Однако в категориях «Медицина, фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR» и «Искусство, развлечения» прямо противоположная ситуация — работодатели поднимают зарплаты, а соискатели снижают или не повышают желаемый размер оплаты.

Подобный расклад по зарплатам в вакансиях и резюме

ГРУППА ПРОФЕССИЙСРЕДНЯЯ З/П, ВАКАНСИИСРЕДНЯЯ З/П, РЕЗЮМЕРАЗНИЦАИЗМЕНЕНИЕ РАЗНИЦЫ ЗА ГОД

Все группы вместе

35 000

30 000

17%

17%

IT, интернет, телеком

40 000

35 000

14%

-2%

Автомобильный бизнес

50 000

35 000

43%

14%

Административная работа

25 000

28 000

-11%

-11%

Банки, инвестиции

34 000

30 000

13%

-12%

Без опыта, студенты

25 000

25 000

0%

-25%

Бухгалтерия, финансы

30 000

30 000

0%

0%

Госслужба, НКО

27 500

25 000

10%

10%

ЖКХ, эксплуатация

25 000

28 000

-11%

-7%

Искусство, развлечения

30 000

25 000

20%

20%

Консультирование

30 000

25 000

20%

0%

Маркетинг, реклама, PR

30 000

25 000

20%

20%

Медицина, фармацевтика

30 000

25 000

20%

20%

Образование, наука

20 000

22 000

-9%

-9%

Охрана, безопасность

22 000

25 000

-12%

4%

Продажи

30 000

25 000

20%

0%

Производство, сырье, с/х

35 000

30 000

17%

17%

Транспорт, логистика

40 000

35 000

14%

-11%

Туризм, рестораны

25 000

27 000

-7%

-7%

Управление персоналом

35 000

39 000

-10%

13%

Фитнес, салоны красоты

30 000

25 000

20%

0%

Юриспруденция

25 000

30 000

-17%

-17%

По России самые скромные — строители

Строители оказались самыми скромными по требованию зарплаты — они хотят всего 28 тысяч, а им готовы платить 45 тысяч (+61%). Медики и вовсе претендуют на зарплату в среднем в 25 тыс. рублей, хотя предлагают им в среднем 35 тысяч рублей. Переоценивают себя работники туризма и общепита, которые претендуют на 30 тысяч, хотя работодатели оценивают их труд в 26 тысяч.

При этом Казань далеко не в топе городов, где соискатели недооценивают свою стоимость на рынке труда. Если рассматривать средние показатели разницы по городам, сильнее всего недооценивают себя барнаульцы — работодатели готовы платить им в полтора раза больше указанного в резюме. На втором месте — Красноярск, где соискатели оценивают себя на 26% ниже уровня зарплат в вакансиях, на третьем месте — нижегородцы (разница в 24%).

Строители оказались самыми скромными по требованию зарплаты — они хотят всего 28 тысяч, а им готовы платить 45 тысяч (+61%). Фото Максима Платонова

Как указывают составители рейтинга, на разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и уровнем, который могут предложить работодатели, влияют особенности этого года — в первую очередь, естественно, пандемия. В этот период строители, а также медики и фармацевты вошли в топ самых высокооплачиваемых и востребованных массовых профессий. «Это связано с массовой заболеваемостью и с тем, что в этом году многие мигранты, традиционно работающие в строительной отрасли, не смогли приехать на сезонные заработки. Однако помимо разрыва в ожиданиях относительно уровня оплаты труда есть еще разрыв компетенций, и работодатель не всегда готов принять на работу специалиста с недостаточным опытом даже за меньшие деньги», — утверждают авторы рейтинга.

Кроме того, важно понимать, что главное отличие предлагаемой в вакансии зарплаты от ожидаемой в резюме — это ее реальность. Зачастую работодатель закладывает в указываемое вознаграждение все бонусы, даже те, которые на практике заработать фактически невозможно.

Дарья Пинегина
 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:15
    Вот именно, не всегда. Далеко не всегда
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  • Анонимно 17:16
    На маркетологов и пиарщиков поднимают не только зарплаты, но и требования, ожидая в лице них еще и дизайнеров, программистов и всех остальных понемногу!
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  • Анонимно 17:17
    Любопытные данные, пойду исправлю резюме свое
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