В Казани работники РЖД и транспортной полиции вышли в профилактический «масочный» рейд — видео
Работники РЖД и транспортной полиции вышли в профилактический «масочный» рейд. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.
Работники вокзала следят за соблюдением социальной дистанции и регулярно проводят дезинфекцию. Кроме того, вместе с сотрудниками транспортной полиции, они ежедневно проверяют наличие масок у пассажиров поездов.
Как правило, нарушителями масочного режима становятся подростки. Поверяющие напоминают, что административная ответственность за нарушение наступает с 16 лет. Если пассажир категорически отказывается надевать маску, сотрудники составляют административный протокол. Дело направляется в суд, штраф может достигать 30 тысяч рублей.Общество Татарстан
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