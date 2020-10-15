В Казани работники РЖД и транспортной полиции вышли в профилактический «масочный» рейд — видео

Фото: кадр видео телеканала ТНВ

Работники РЖД и транспортной полиции вышли в профилактический «масочный» рейд. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Работники вокзала следят за соблюдением социальной дистанции и регулярно проводят дезинфекцию. Кроме того, вместе с сотрудниками транспортной полиции, они ежедневно проверяют наличие масок у пассажиров поездов.

Как правило, нарушителями масочного режима становятся подростки. Поверяющие напоминают, что административная ответственность за нарушение наступает с 16 лет. Если пассажир категорически отказывается надевать маску, сотрудники составляют административный протокол. Дело направляется в суд, штраф может достигать 30 тысяч рублей.