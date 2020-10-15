Кадры с высоты и меры профилактики: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 15 октября
Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов провел заседание санитарно-эпидемиологической комиссии. Своим подписчикам он напомнил о необходимости мер профилактики.
«Еще раз напоминаю вам о необходимости соблюдений необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе масочного режима в общественных местах! Людям старше 65 лет не следует без особой необходимости выходить из дома. Берегите себя и своих близких!», — подписал пост Хисамутдинов.
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поделился роликом, снятым с квадрокоптера. Как объяснил в комментариях глава района, на кадрах село Нижнее Чекурское, детский лагерь «Чайка».
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравил с назначением главу исполкома Большокайбицкого сельского округа Рафиля Сунгатуллина.
«Мы должны работать с вами, чтобы делать все возможное для процветания нашей местности, прислушиваться к мнению людей и служить людям. Искренне желаю успехов во всех начинаниях, сил и здоровья для реализации намеченных планов», — выразил пожелания Рахматуллин.
Глава Чистопольского района показал, как проходит уборка кукурузы на зерно в АФ «Чистопольская».
Общество Татарстан
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