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Песков прокомментировал введение санкций ЕС против России по делу Навального

15:16, 15.10.2020
Песков прокомментировал введение санкций ЕС против России по делу Навального
Фото: wikimedia.org

В Кремле считают сознательным недружественным шагом санкции Евросоюза против российских чиновников из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

«Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной», — передает «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

instagram.com/navalny

Россия ответит на санкции в соответствии со своими интересами. В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что Брюссель поставил отношения с Москвой в зависимость от ситуации с Навальным.

Сегодня Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали чиновники администрации президента РФ, директор ФСБ, полпред президента в СФО.

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