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В Казани снесут ряд аварийных многоквартирных домов

13:57, 15.10.2020
В Казани снесут ряд аварийных многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани изымут в муниципальную собственность ряд земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, подлежащие сносу. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии.

В частности, сносу подлежат:

  • дом №31 по улице Привокзальная;
  • дом №16 по улице Бирюзовая;
  • дом №11 по улице Телецентра.
Скриншот Яндекс.Карты / ул. Привокзальная, 31
Скриншот Яндекс.Карты / ул. Бирюзовая, 16
Скриншот Яндекс.Карты / ул. Телецентра, 11

Также в соответствии с техническим отчетом АО «Бюро технической инвентаризации РТ» жилые помещения дома №20 по ул.8-я Новосельская признаны непригодными для проживания.

Общество Татарстан
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