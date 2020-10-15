В Казани снесут ряд аварийных многоквартирных домов
В Казани изымут в муниципальную собственность ряд земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, подлежащие сносу. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии.
В частности, сносу подлежат:
- дом №31 по улице Привокзальная;
- дом №16 по улице Бирюзовая;
- дом №11 по улице Телецентра.
Также в соответствии с техническим отчетом АО «Бюро технической инвентаризации РТ» жилые помещения дома №20 по ул.8-я Новосельская признаны непригодными для проживания.Общество Татарстан
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