Из-за сухой погоды в Черемшанском лесничестве проводят противопожарное обустройство лесов

На территории Черемшанского лесничества в связи с устоявшейся сухой погодой проводят мероприятия по противопожарному обустройству лесов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана.



«В первую очередь, это работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами. Уделяем особое внимание хвойным молоднякам и участкам с наибольшим риском возникновения возгораний», — рассказал руководитель-лесничий Алмаз Мутыгуллин.

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По его словам, противопожарные мероприятия выполняются теми землепользователями и арендаторами земельных участков, чьи территории прилегают к лесным массивам.

Мутыгуллин сообщил, что на территории организовано патрулирование лесного фонда лесничества.

Напомним, в начале октября Гидрометцентр РТ предупреждал о сохранении высокой пожароопасности лесов в республике.