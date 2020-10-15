Профсоюзы предложили продлить выплаты пособий по безработице

С предложением сохранить повышенные размеры пособий по безработице на следующий год выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщают «Известия».



Объединение считает, что, несмотря на снятые ограничения, ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. Исходя из этого, в ФНПР хотят продлить поддерживающие меры до восстановления докризисных показателей, а некоторые меры оставить на бессрочной основе.

pixabay.com

Максимальный размер пособия в размере 12,1 тыс. рублей предлагается сохранить для лишившихся заработка и увеличить его до 12,4 тыс. рублей, то есть до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее в России предложили бессрочно выплачивать пособия для безработных с детьми.