В России предложили бессрочно выплачивать пособия для безработных с детьми

От Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) поступило предложение повышения для граждан с несовершеннолетними детьми пособий по безработице и его применения на постоянной основе, сообщают «Известия».



По словам советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных, безработные родители с ребенком младше 18 лет сейчас получат 3 тыс. рублей в дополнение к пособию по безработице, это антикризисная мера. В ФНПР отметили, что доплата должна быть на уровне прожиточного минимума ребенка, то есть составлять 10,7 тыс. рублей.

Напомним, в конце июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение средств на выплату пособия по безработице.