Нурбек Батулла получил приз зрительских симпатий на конкурсе молодых хореографов Context Дианы Вишневой

Фото: Предоставлено творческой группой "Алиф"

Перформанс Sak-Sok получил приз зрительских симпатий на конкурсе молодых хореографов Context Дианы Вишневой. Его автор — казанский хореограф, участник творческой группы «Алиф», лауреат премии «Золотая маска» Нурбек Батулла.

Перформанс показался в числе работ пяти финалистов, среди которых также оказались Ольга Рыжкова, Ирина Сергеева, Игорь Булыцын и Эрнест Нургали.

Работа Батуллы основана на известном татарском баите о братьях-близнецах, которые поссорились и были прокляты матерью. Партнером хореографа на сцене выступил танцор Марат Казиханов. Также в проекте участвовали певица Зарина Вильданова, битмейкер Ислам Валеев, перкуссионист Эрик Марковский, специалист по медиа и свету Рашид Османов.

Финал конкурса, проходивший на площадке Гоголь-центра в Москве, транслировался в интернете на сайте live.context.com, зрители могли проголосовать за артистов в антракте.

Показ 18 октября на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге отменен в связи с запретом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу.

Но планируется, что перформанс покажут и казанскому зрителю.

Радиф Кашапов