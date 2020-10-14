Новый уполномоченный по правам ребенка в Татарстане посетила Зеленодольский район

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Сегодня новый уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец посетила Зеленодольский район. Это ее первая рабочая поездка в этой должности.

пресс-служба Зеленодольского района

Вместе с главой Зеленодольского района, мэром Зеленодольска Михаилом Афанасьевым они посетили социальный приют «Гнездышко». Там они осмотрели комнаты, в которых живут дети, спортивный и актовый залы, группы для игр, столовую. Сегодня в приюте прибывает 36 детей в возрасте от 3 до 18 лет.



Волынец побывала в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии в поселке Дубровка и Нурлатский детский дом. Детский омбудсмен по РТ отметила хорошие условия для образования и проживания детей. Также во время визита обсуждался вопрос необходимости ремонта здания Нурлатского детдома. Волынец одобрила данную инициативу, сообщила пресс-служба Зеленодольского района.



2 октября уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец посетила благотворительный фонд «Ярдэм», действующий при одноименной мечети Казани.

