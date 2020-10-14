Бояринцев не возглавит ФК «КАМАЗ». Он уходит вместе с Беловым

Помощник главного тренера Денис Бояринцев покидает челнинский «КАМАЗ» вместе с бывшим главным тренером Михаилом Беловым. Таким образом, бывший нападающий «Рубина» и «Спартака» не является претендентом на статус главного на остаток сезона.



Как стало известно «Реальному времени», исполняющий обязанности будет объявлен сегодня, а его полномочия продлятся до зимнего перерыва. Если результаты команды будут положительными, то сотрудничество с новым специалистом будет продлено.



Напомним, на прошлой неделе челнинский клуб потерпел поражение от «Тюмени» — 0:1. В турнирной таблице Олимп-Первенство ПФЛ 2020/21 «КАМАЗ» занимает пятую позицию в группе «Урал-Поволжье».