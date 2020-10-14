В Казани предлагают «выйти из зоны комфорта» рассказом об аутизме в жизни и в кино

Фото: Школа для всех и ресурсный класс СОШ №1

15 октября в кинозале КДК им. Ленина пройдет киновстреча «Выйти из зоны комфорта: аутизм в кино и в жизни». Эксперты, родители детей с расстройством аутистического спектра и просто неравнодушные люди смогут обсудить общие проблемы, посетить выставку работ учащихся с РАС. В кинозале будут показаны два фильма — короткометражка-фэнтези «Каждый 88» российского режиссера Дарьи Лебедевой и полнометражный фильм малайзийского режиссера Тунку Мона Риза «Смирение». Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни современной семьи, в которой родился мальчик-аутист. После показов пройдет обсуждение.

— Наш мир крайне разнообразен: есть люди сине- и зеленоглазые, высокие и низкие, коммуникабельные и замкнутые. Есть люди, которым легко менять коллектив, а есть и те, для кого изменение маршрута «школа — дом» — это настоящий подвиг! Однако все мы живем в одном обществе, одной стране. Осознать это сейчас очень важно всем, молчать нельзя! Наше мероприятие подразумевает включение в обсуждение родителей, учителей, людей с РАС, просто неравнодушных. Мы считаем, что выйти из зоны комфорта пора всем. Задумайтесь, ведь, действительно, подобный «выход» для вас — разовая акция, для особенных людей же — вся жизнь, и мы собираемся говорить об этом, мы готовы рассказывать правду всем заинтересованным, мы хотим открыть глаза широкой общественности, — говорит директор СОШ №1 Ксения Котникова.

Кинопоказы — только часть недели инклюзивного образования, совместного социального проекта «Школа для всех» СОШ №1 и Автономной некоммерческой организации «Центр социальной поддержки».

— Фильмы являются самым доступным способом донесения информации о данной проблеме массовому зрителю. На примере кинематографических образов мы хотим отследить, что изменилось и в какую сторону в отношении к аутизму именно в Казани. А изменения есть, и в лучшую сторону. Например, дети из школы №1, как они из начальной школы переходят в средние классы, как адаптируются вне школы. Стоит упомянуть и о дистанционной четверти, которая была испытанием для всей системы образования. Для детей, для которых социализация является важным компонентом полноценного развития личности, особенно важна — они были лишены той самой реабилитации в образовательном сегменте. Сегодня они уже встроились в образовательный поток, но нужно продолжать им помогать, например, такими мероприятиями, как завтрашний кинопоказ, — рассказала «Реальному времени» руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Анна Тарлецкая