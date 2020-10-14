В Набережных Челнах отремонтируют стационар Госпиталя для ветеранов войн

В Набережных Челнах начался капитальный ремонт пищеблока, прачечной и дезинфекционной стационара Госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Ремонт проводится в рамках пятилетней региональной программы по ремонту стационаров. На работы направлено более 24 млн рублей.

«Благодаря этой программе мы проводим не только капитальный ремонт, но и меняем старое оборудование на новое, которое так необходимо на сегодняшний день для качественного оказания медицинской помощи нашим пациентам», — рассказала главврач госпиталя Резеда Мавзютова.

В эксплуатацию помещение госпиталя планируют сдать к концу октября. В течение 5 лет обновят основное здание всего стационара.