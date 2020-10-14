В Авиастроительном районе Казани появится новая остановка

С 15 октября в Казани отменяется остановка «Караваево-2» по ул. Ижевской и вводится новая — «Авиационный завод» — в районе Казанского авиационного колледжа по ул. Максимова.

Изменения связаны с завершением реконструкции дороги по ул. Максимова, говорится на сайте мэрии.



Через новую остановку будут проезжать автобусы следующих маршрутов — 6, 18, 33, 37, 40, 42, 53, 60, 78, 89, 92с, 93, а также троллейбус №13. В паспорта и схемы движения данных маршрутов будут внесены соответствующие изменения.

Напомним, в Казани с 10 октября на участке ул. Максимова от ул. Ижевской до ул. Дементьева изменилась организация дорожного движения — оно стало двусторонним. Это сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность проблемного участка. Раньше на участке было одностороннее движение, поэтому автомобилистам нужно быть внимательными.