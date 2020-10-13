Объявлен лонг-лист премии «Глаголица»

Фото: оргкомитет независимой литературной премии «Глаголица»

13 октября стал известен лонг-лист VII Независимой литературной премии «Глаголица». В 2020 году на победу в пяти номинациях претендуют 111 молодых литераторов. Интересно, что наибольшее количество работ было подано русскоязычными авторами в возрасте от 14 до 17 лет — 258 работ на 10 мест в финале.

Всего на соискание премии в этом году претендовали более 1000 заявок, впервые за ее семилетнюю историю. Несмотря на то что большинство соискателей из России, увеличилось и количество зарубежных участников — США, Великобритания, Никарагуа и Македония представлены в конкурсе впервые.

Фото: оргкомитет независимой литературной премии «Глаголица»

— Впервые в рамках Премии «Глаголица» мы провели в этом году конкурс для детей-билингвов « В мире двух культур». Работ в нем пока не так много, но первый шаг нами сделан с этом направлении. Жюри отметило работы участников из Италии и Казахстана. В номинации «Художественные переводы с английского, немецкого, французского, татарского языков» в прошлые годы поступали только переводы с английского, а в этом году представлены все языки. Как и члены жюри, в этом сезоне в целом отмечаем высокий художественный уровень произведений, много ярких, достаточно зрелых работ. А по тематике — подростки пишут о том, что для них важно: об отношениях, о дружбе, любви, тревогах, радостях. Что касается жанров — это огромная палитра, и сказки, и фантастические истории, и философия, очерки, новеллы, рассказы-рассуждения. У нас каждый сезон интереснее предыдущего. Но этот — особенно, — рассказала «Реальному времени» директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат Валиева.

16 ноября участники длинного списка приедут в Казань на пятидневную литературную смену, где для них пройдут мастер-классы с российскими и татарстанскими писателями. Имена победителей “Глаголицы” будут объявлены в последний день смены — 20 ноября. Призовой фонд в этом году состоит из 1,5 млн рублей.

Анна Тарлецкая