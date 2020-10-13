Победителей детского конкурса футбольных болельщиков покажут по «Матч-ТВ»

Фото: Роман Хасаев

Завтра, 14 октября, на телеканале «Матч-ТВ» состоится трансляция очередного матча Лиги наций. Сборная России принимает национальную команду Венгрии.

Напомним, первая игра турнира, где россияне встречались с турецкими футболистами, состоялась 11 октября и завершилась вничью.

В дополнение к игре украшением трансляции станет ролик с участием троих татарстанских школьников — победителей детского конкурса болельщиков от АО «ТАИФ» и Российского футбольного союза.

10 татарстанских мальчишек и девчонок стали финалистами конкурса и получили призы — футбольную атрибутику от российской сборной, а трое победителей смогли побывать на тренировочной базе главной футбольной команды страны, понаблюдать за игроками на поле, пообщаться с кумирами, поучаствовать в автограф-сессии и сняться в ролике. Том самом, что теперь будет транслироваться на «Матч-ТВ».

Начало игры сборных России и Венгрии — в 21.45 по московскому времени.

