Новости спорта

17:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Победителей детского конкурса футбольных болельщиков покажут по «Матч-ТВ»

16:27, 13.10.2020
Победителей детского конкурса футбольных болельщиков покажут по «Матч-ТВ»
Фото: Роман Хасаев

Завтра, 14 октября, на телеканале «Матч-ТВ» состоится трансляция очередного матча Лиги наций. Сборная России принимает национальную команду Венгрии.

Напомним, первая игра турнира, где россияне встречались с турецкими футболистами, состоялась 11 октября и завершилась вничью.

В дополнение к игре украшением трансляции станет ролик с участием троих татарстанских школьников — победителей детского конкурса болельщиков от АО «ТАИФ» и Российского футбольного союза.

10 татарстанских мальчишек и девчонок стали финалистами конкурса и получили призы — футбольную атрибутику от российской сборной, а трое победителей смогли побывать на тренировочной базе главной футбольной команды страны, понаблюдать за игроками на поле, пообщаться с кумирами, поучаствовать в автограф-сессии и сняться в ролике. Том самом, что теперь будет транслироваться на «Матч-ТВ».

Начало игры сборных России и Венгрии — в 21.45 по московскому времени.

Справка

Меморандум и договор о партнерстве между АО «ТАИФ» и Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз» (РФС) подписан в декабре 2019 г. Согласно документу, АО «ТАИФ» присвоен титул «Партнер РФС по развитию футбола в регионах».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем