Новости общества

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КАМАЗ реализовал 190 автобусов, отсуженных у Набережных Челнов

13:37, 13.10.2020
КАМАЗ реализовал 190 автобусов, отсуженных у Набережных Челнов
Фото: kamaz.ru

ПАО «КАМАЗ» продало 190 автобусов НЕФАЗ большой вместимости на газовом топливе. Они были отсужены компанией у исполкома Набережных Челнов из-за долгов по лизинговым платежам в размере свыше 700 млн рублей.

Сумму сделки и нового владельца в КАМАЗе не называют.

Фото: vestikamaza.ru

В пресс-службе компании сообщалось, что автобусы пройдут перепродажную подготовку и поступят на рынок.

Напомним, что в феврале Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вернуть АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 190 автобусов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем