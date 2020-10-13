КАМАЗ реализовал 190 автобусов, отсуженных у Набережных Челнов

ПАО «КАМАЗ» продало 190 автобусов НЕФАЗ большой вместимости на газовом топливе. Они были отсужены компанией у исполкома Набережных Челнов из-за долгов по лизинговым платежам в размере свыше 700 млн рублей.



Сумму сделки и нового владельца в КАМАЗе не называют.

Фото: vestikamaza.ru

В пресс-службе компании сообщалось, что автобусы пройдут перепродажную подготовку и поступят на рынок.

Напомним, что в феврале Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вернуть АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 190 автобусов.

