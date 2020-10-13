Инженера из Татарстана оштрафовали на 120 тысяч рублей за попытки незаконного расширения земельных участков

Росреестр по Татарстану пресек попытки незаконного расширения земельных участков. Кадастровый инженер был оштрафован на 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



По словам начальника отдела госземнадзора Аркадия Белкина, инженер вносил в межевой план ложные сведения о фактических границах участков. Так, их площадь и границы изменялись за счет исправления реестровых ошибок.

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«В результате действий кадастрового инженера казна республики могла понести ущерб, так как увеличение площади участков происходит за счет государственной земли без ее выкупа, в обход действующего законодательства», — сообщил начальник отдела.

