В России предложили ввести налог на бездетность: «Не любят, пусть платят»

В «Совете матерей» предложили ввести налог на бездетность. Об этом заявила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Платеж может составлять 500 рублей в месяц. Предполагается, что взимать его могут как с женщин, так и с мужчин репродуктивного возраста, которые сознательно отказываются от рождения детей.

«Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — заявила Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее сенатор Совфеда от Омской области Елена Мизулина выступила против инициативы ввести налог на малодетность.