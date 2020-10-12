Рустам Минниханов поздравил певца из Татарстана Данила Новикова с проходом в суперфинал шоу «Ты супер!»
Певец Данила Новиков из Мензелинска прошел в полуфинал шоу «Ты супер!». Видео поделился президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram.
«Данила, ты молодец, отличное выступление! Желаю успеха в полуфинале!», — написал глава республики.
За мальчика проголосовал весь судейский состав — певицы Елка и Диана Арбенина, композитор Игорь Крутой и певец Алексей Воробьев.ОбществоКультура Татарстан
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