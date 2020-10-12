В сентябре в России зарегистрировали максимальное количество безработных

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что в сентябре в России зарегистрировали максимальное количество безработных — 3,7 млн человек. На данный момент в стране 3,6 млн россиян не имеют работы.

«Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца», — цитирует «РИА Новости» главу Минтруда РФ Антона Котякова.

Фото: Максим Платонов

Министр добавил, что почти 20 млн россиян (13,5% населения страны) относятся к категории бедных.

Сегодня в мэрии на «деловом понедельнике» сообщили, что за девять месяцев текущего года в Казани удалось трудоустроить 9 849 граждан — это 22% обратившихся в поиске работы.

