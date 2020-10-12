За 9 месяцев в Казани трудоустроили почти 10 тысяч человек

За девять месяцев этого года в Казани удалось трудоустроить 9 849 граждан — это 22% обратившихся в поиске работы. В центры занятости обратились более 45 тысяч человек, тогда как в первом квартале за помощью обращались 4 тысячи человек. Сейчас в занятости населения зарегистрирован 32 701 человек. Об этом рассказали в мэрии на «деловом понедельнике».



На сегодняшний день на рынке Казани — 16 тысяч вакансий. Больше всего — в сфере производства, транспорта, строительства, здравоохранения, образования и науки. Более востребованы штукатуры, маляры, каменщики, повара, водители троллейбусов, полицейские и инженеры.

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В Казани пособие по безработице по состоянию на 1 октября получают 30 тыс. человек, 19% из них получали максимальное пособие как потерявшие работу, 62,2% — минимальное, поскольку ранее не работали и не имели официального места работы.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Казани.