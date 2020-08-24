Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Казани

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Казани. На первом месте менеджеры по продажам: работодатели готовы платить специалистам по региональным продажам от 120 до 150 тысяч в месяц. Менеджер по продажам онлайн-курсов может получать до 97 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис «Работа.ру». Отмечается, что соискатели должны помнить о том, что заработок складывается из фиксированного оклада и процента от сделок и продаж.



Высокий доход могут получать мастера по ремонту. Так, специалист по ремонту стиральных и посудомоечных машин без опыта может заработать до 120 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества выполненных заказов. Успешному кандидату обещается обучение за счет работодателя и опытный наставник на первое время.

В сфере логистики тоже можно найти высокооплачиваемые предложения. Транспортной компании нужен специалист по грузоперевозкам на зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Сотрудник должен уметь работать со специализированными программами, уметь вести переговоры с клиентами и знать специфику заключения контрактов на перевозки различных грузов.

Высокую зарплату может получать бригадир оборудования базовых станций сотовой связи. Для успешного трудоустройства соискатель должен иметь высшее техническое образование, опыт проведения монтажных работ от трех лет, а также быть готовым к командировкам в другие города. Кандидату обещают зарплату от 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о вакансиях с высокой зарплатой в Челнах.

