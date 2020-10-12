Исследование: 7% жителей Татарстана считают, что пенсионеры «должны дать дорогу молодым»

65% татарстанцев положительно отнеслись к тому, чтобы работодатели трудоустраивали или сохраняли в должности пенсионеров в случае, если рабочих мест хватит на всех. Против выступили 7%, так как «пенсионеры уже свое отработали, нужно дать работать молодым». Об этом говорится в исследовании аналитиков сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

71% татарстанцев отмечает, что их взаимоотношения с коллегами пенсионного возраста такие же, как и со всеми остальными, 13% — что более теплые, лишь 4% — что менее теплые.

Чаще всего татарстанцы старше 55 лет, ищут работу в сферах производства, сельского хозяйства, строительства, недвижимости, бухгалтерии. В среднем они хотят получать 35 тыс. рублей в месяц.

Фото: pixabay.com

В целом 66% российских компаний готовы трудоустраивать людей пенсионного возраста: 38% респондентов сообщили, что принимают на работу кандидатов-пенсионеров, еще 28% — готовы это сделать. А 34% в принципе не рассматривают соискателей пенсионного возраста.



Напомним, в Министерстве труда и социальной защиты России рассматривают вопрос об увеличении денежных выплат работающим пенсионерам, чье присутствие на работе является критически важным для организации при введении новых ограничений с период пандемии.