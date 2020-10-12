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В Татарстане поймали трех браконьеров из Башкортостана, добывавших рыбу острогой

08:13, 12.10.2020
В Татарстане поймали трех браконьеров из Башкортостана, добывавших рыбу острогой
Фото: youtube.com

В Бавлинском районе Татарстана на реке Ик поймали троих браконьеров, которые добывали рыбу запрещенным орудием — острогой. Об этом сообщает Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

Прибывшая на место оперативная группа установила личности браконьеров — ими оказались жители Башкортостана. У них изъяли острогу, лодку из ПВХ и аккумулятор. Сейчас подсчитывается ущерб, который браконьеры нанесли водным ресурсам Татарстана.

Ранее в Татарстане с помощью прибора ночного видения выследили браконьеров из Ульяновской области.

Общество БашкортостанТатарстан
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