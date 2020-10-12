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В России предложили установить камеры в палатах тяжелобольных

06:35, 12.10.2020
В России предложили установить камеры в палатах тяжелобольных
Фото: pixabay.com

Предложение об оснащении видеокамерами и кнопками экстренного вызова палат для инвалидов и тяжелобольных поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева, сообщает RT.

Мера поможет избежать случаев неоказания медицинской помощи тяжелобольным пациентам из-за невозможности вызова персонала.

pixabay.com

«Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях Российской Федерации, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений», — сказано в обращении.

ОбществоМедицина
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