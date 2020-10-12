В России предложили установить камеры в палатах тяжелобольных
Предложение об оснащении видеокамерами и кнопками экстренного вызова палат для инвалидов и тяжелобольных поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева, сообщает RT.
Мера поможет избежать случаев неоказания медицинской помощи тяжелобольным пациентам из-за невозможности вызова персонала.
«Прошу вас рассмотреть возможность установки в больницах, клиниках, госпиталях, медицинских центрах для ухода за тяжелобольными и инвалидами кнопок экстренного вызова медперсонала, которые уже используются в некоторых медицинских учреждениях Российской Федерации, а также возможность установки камер видеонаблюдения в больничных палатах таких медицинских учреждений», — сказано в обращении.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым