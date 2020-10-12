Черчесов назвал ничью с Турцией закономерным исходом встречи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча против команды Турции (1:1) в рамках Лиги наций. По его словам, ничейный результат встречи закономерен.

«Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надо быть объективными. Результат закономерен, поделили очки. На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся, немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма», — сказал Черчесов.

Накануне в Москве сборная России сыграла вничью с Турцией. На гол Антона Миранчука гости смогли ответить забитым мячом Кенана Карамана.

После трех сыгранных туров российская сборная с 7 очками остается лидером своей группы в Лиге наций. Следующий матч Россия проведет 14 октября против команды Венгрии.