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Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций

23:34, 11.10.2020
Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций
Фото: tff.org

Сборная России дома сыграла вничью с командой Турции (1:1) в матче группового раунда Лиги наций по футболу.

Россияне открыли счет на 28-й минуте встречи, когда Миранчук точным ударом замкнул передачу Зобнина. Турки отыгрались во втором тайме, после розыгрыша стандартного положения Караман отправил мяч в сетку.

Отметим, что в этой игре Станислав Черчесов не мог рассчитывать на услуги сразу нескольких ведущих футболистов, получивших положительный результат на коронавирус.

После ничьей с Турцией сборная России набрала 7 очков и осталась лидером своей группы в Лиге наций.

Сборная России — Сборная Турции — 1:1 (1:0)
Голы:
1:0 — 28, Ан. Миранчук (Зобнин);
1:1 — 62, Караман (Демирел).

СпортФутбол
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