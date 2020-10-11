Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций

Сборная России дома сыграла вничью с командой Турции (1:1) в матче группового раунда Лиги наций по футболу.

Россияне открыли счет на 28-й минуте встречи, когда Миранчук точным ударом замкнул передачу Зобнина. Турки отыгрались во втором тайме, после розыгрыша стандартного положения Караман отправил мяч в сетку.

Отметим, что в этой игре Станислав Черчесов не мог рассчитывать на услуги сразу нескольких ведущих футболистов, получивших положительный результат на коронавирус.

После ничьей с Турцией сборная России набрала 7 очков и осталась лидером своей группы в Лиге наций.

Сборная России — Сборная Турции — 1:1 (1:0)

Голы:

1:0 — 28, Ан. Миранчук (Зобнин);

1:1 — 62, Караман (Демирел).