Екатерина Винокурова призвала пропустить на конкурс «Лидеры России» татарстанского активиста

Известная журналистка Екатерина Винокурова призвала финалистов конкурса «Лидеры России» уступить свое место незрячему активисту из Татарстана Рустему Хафизову.

«Я хочу видеть хоть одного участника финала, который отдаст свое место Рустему. Тот, кто отдаст — лидер России. Остальные — мокрицы», — написала в своем телеграм-канале Винокурова.

Она рассказывает, что Хафизов со своей командой «дошел почти до финала». Однако дальше ему помешал «админресурс».

Сам Хафизов еще в апреле сообщал, что его команду не пропустили в полуфинал «Лидеров России»: «Это специфика российской политики и российского менталитета, думаю понимаете о чем я».