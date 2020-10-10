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Происшествия

В Набережных Челнах на пожаре на садовом участке погиб мужчина

12:37, 10.10.2020
В Набережных Челнах на пожаре на садовом участке погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Вчера в Набережных Челнах в СНТ «Кама» сгорел садовый дом. Жертвой пожара, предположительно, стал хозяин жилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании садового участка поступило в 22.37. Сгорел одноэтажный кирпичный дом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тело, которое, по их версии, принадлежит хозяину сгоревшего дома — мужчине 1959 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Причина пожара устанавливается.

На этой неделе в Набережных Челнах пожарные спасли от огня пять человек. Пожар случился на втором этаже многоквартирного дома коридорного типа.

Происшествия Татарстан
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