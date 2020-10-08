В Челнах пять человек спасли из горящего многоквартирного дома

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах пожарные спасли от огня пять человек. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Накануне на втором этаже многоквартирного дома коридорного типа в Набережных Челнах загорелась квартира. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек человек, из них пятеро детей.

Пожарные смогли спасти по трехколенной лестнице пятерых взрослых.

Площадь возгорания составила 12 кв. м. Пострадал один человек, еще один погиб. Пол и личность погибшего уточняются.

Причину пожара устанавливают специалисты.



Ранее в Буинске на пожаре в бане погиб пожилой мужчина.

