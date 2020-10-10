«Синтез» в гостях разгромил «ЦОП Москомспорта» в матче чемпионата России

«Синтез» в гостях разгромил московский «ЦОП Москомспорта» (17:3) в первом матче 4-го тура чемпионата России по водному поло.

Тренерский штаб казанцев не выставил на игру нескольких лидеров, дам им отдохнуть перед важными встречами в еврокубках. Несмотря на это, «Синтез» уже к большому перерыву вел со счетом 8:2 и практически решил исход матча. В оставшееся время казанцы забили еще 9 мячей и уверено довели игру до седьмой подряд победы в сезоне.

Четыре мяча в составе «Синтеза» забил Рыжов-Аленичев, еще три гола добавил Лазарев. В воротах у казанской команды действовал 21-летний Чирков.

Сегодня команды проведут второй поединок в рамках 4-го тура чемпионата страны. После семи сыгранных матчей «Синтез» продолжает лидировать со 100-процентным результатом.

Чемпионат России, 4 тур, Матч 1.

«ЦОП Москомспорта» (Москва) — «Синтез» (Казань) — 3:17 (0:3, 2:5, 0:4, 1:5)

«Синтез»: Чирков/Андрюков — Лазарев-3, Хазиахметов-2, Одинцов, Пронин-2, Деревянкин-1, Бычков-2, Зиннуров, Латыпов-1, Рыжов-Аленичев-4, Закиров-1, Шепелев-1.