С 2023 года в самолетах станет обязательной установка камер видеонаблюдения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому авиакомпании обязаны установить камеры в салонах самолетов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу для новых самолетов с 1 января 2023 года, для уже эксплуатируемых — с 1 января 2025 года. Они распространяются как на российские авиакомпании, так и на иностранные, выполняющие рейсы в Россию.



Фото: realnoevremya.ru

Камеры в самолетах должны обеспечивать «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)». Хранение записей обеспечивается в течение не менее 30 суток.

Предложение установить камеры видеонаблюдения в самолетах поступило в 2016 году от Роспотребнадзора России.