Соцсети: в Казани на улице Минской эвакуируют автомобили
В Казани на улице Минской проводится массовая эвакуация автомобилей.
«На Минской эвакуируют все автомобили пачками, все машины, что были припаркованы сзади дома, забрали, мало того что в этих дворах никогда в жизни не найдешь места, еще и возле дома припаркованные авто забрали», — говорится в анонимном сообщении в одном из сообществ в соцсети.
Конкретное место не уточняется.
В конце сентября директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции «Реального времени» заявил, что эвакуируют всех нарушителей.
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