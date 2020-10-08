Соцсети: в Казани на улице Минской эвакуируют автомобили

Фото: соцсети

В Казани на улице Минской проводится массовая эвакуация автомобилей.

«На Минской эвакуируют все автомобили пачками, все машины, что были припаркованы сзади дома, забрали, мало того что в этих дворах никогда в жизни не найдешь места, еще и возле дома припаркованные авто забрали», — говорится в анонимном сообщении в одном из сообществ в соцсети.

Конкретное место не уточняется.



В конце сентября директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на online-конференции «Реального времени» заявил, что эвакуируют всех нарушителей.

