Исследование: число посетивших Татарстан туристов практически не изменилось

Число посетивших Татарстан туристов практически не изменилось. Об этом говорят данные сотовых операторов, проанализировавших передвижения абонентов летом-2020.

Пандемия коронавируса скорректировала внутренний туризм. Так, россияне на 35% чаще стали ездить на Чукотку, Камчатку, в Магадан, Ингушетию и Карелию. При этом количество туристических поездок на Кубань, в Крым, Москву и Санкт-Петербург снизилось на 20%.

realnoevremya.ru

Татарстан, Башкирия, Ростовская область и Ставрополье остались неизменно популярными для туристов, сообщает «Газета.ру».



Ранее жители России рассказали, почему выбрали путешествия по стране.

