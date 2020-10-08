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Исследование: число посетивших Татарстан туристов практически не изменилось

12:47, 08.10.2020
Исследование: число посетивших Татарстан туристов практически не изменилось
Фото: realnoevremya.ru

Число посетивших Татарстан туристов практически не изменилось. Об этом говорят данные сотовых операторов, проанализировавших передвижения абонентов летом-2020.

Пандемия коронавируса скорректировала внутренний туризм. Так, россияне на 35% чаще стали ездить на Чукотку, Камчатку, в Магадан, Ингушетию и Карелию. При этом количество туристических поездок на Кубань, в Крым, Москву и Санкт-Петербург снизилось на 20%.

realnoevremya.ru

Татарстан, Башкирия, Ростовская область и Ставрополье остались неизменно популярными для туристов, сообщает «Газета.ру».

Ранее жители России рассказали, почему выбрали путешествия по стране.

Общество Татарстан
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