Жители России рассказали, почему выбрали путешествия по стране

По результатам исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 58% россиян путешествовали по России из-за любви к стране.

В агентстве выяснили, что на внутренний туризм повлиял не только коронавирус. Большинство опрошенных признались, что отправились в путешествие из-за любви к стране. 17% участников исследования ответили, что у них не было визы, а 9% респондентов вообще не могут покидать пределы России.

realnoevremya.ru

Также 16% опрошенных рассказали, что ездили к гости или предпочитают определенные регионы, передает RT.

Напомним, что с 15 октября в России стартует второй этап программы туров по России с кешбэком.

