Казанский Кремль прокомментировал вопрос о введении пропусков в Татарстане

Вопрос о введении пропусков в Татарстане не обсуждается. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова. Однако она напомнила, как развивается ситуация в Москве и Европе, где жестко требуют ношения масок уже и на улице.

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«Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация достаточно серьезная и требует бережного отношения к собственному здоровью… Призываем не игнорировать моменты защиты собственного здоровья», — сказала Лилия Галимова.

Она сообщила, что в Татарстане начались рейды в общественном транспорте и, возможно, это кому-то не нравится, но наличие масок «нужно не проверяющим, а каждому из нас», напомнила спикер.

Ранее Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству людей, привлеченных к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

