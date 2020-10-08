В аэропорту Казани задержали йошкаролинца, вывозившего в Турцию аппараты для косметологии

В аэропорту Казани таможенники задержали 45-летнего жителя Йошкар-Олы, вывозившего в Турцию незадекларированное косметическое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Сообщается, что среди оборудования были аппараты микротоковой терапии, прессотерапии и для похудения, костюм для прессотерапии, брюки и рубашка. С собой у мужчины также была косметика: сыворотка с гиалуроновой кислотой, гель для ультразвукового и электрофизиологического исследований, альгинантная маска с экстрактом черной икры, различные кремы. Вся продукция произведена в Китае, передает ведомство.

realnoevremya.ru

Данные товары должны были быть задекларированы. В отношении мужчины возбуждено административное дело. Рыночную стоимость товаров определит экспертиза.



Ранее таможенники изъяли в аэропорту Казани экстремистскую книгу.

