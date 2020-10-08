Татарстанские ученики получили комплекты смартбоксов от СберБанка для подключения к Школьной цифровой платформе

Учащиеся 13 школ республики Татарстан получили смартбоксы — комплекты оборудования для изучения основных образовательных программ с помощью Школьной цифровой платформы (0+). Она была разработана в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда СберБанка «Вклад в будущее». Использовать смартбоксы в своем обучении могут более 130 ребят, имеющих потребность в домашней компьютерной технике.

Школьная цифровая платформа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс. Благодаря проекту стало возможным привнести новые форматы во взаимодействие учеников и преподавателей.

В комплекты смартбоксов от СберБанка входят приставка для подключения к телевизору и клавиатура с тачпадом, которые позволяют пользоваться всеми возможностями платформы.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «СберБанк»:

«СберБанк уделяет большое внимание образованию, мы уверены, что возможности Школьной цифровой платформы сделают изучение предметов более интересным и дадут стимул к личностному росту. Бывают случаи, когда серьезным препятствием для обучения школьников является отсутствие компьютерной техники дома, и смартбоксы решают эту проблему — благодаря устройствам, входящим в комплект, к Школьной цифровой платформе можно подключиться с любого домашнего телевизора».

Об инициативе безвозмездно передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов для занятий на Школьной цифровой платформе в июле этого года во время совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассказал президент, председатель правления СберБанка Герман Греф. Проект по разработке и обеспечению комплектами смартбоксов реализован при участии компаний экосистемы СберБанка: SberDevices, «СберЛогистика», АО «СберБанк Технологии», группы компаний ЦРТ, VisionLabs и мультимедийного сервиса Okko.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"