«Печенье принесут, пока заваривается чай» — в Казани набирает обороты рынок e-grocery

Фото: Максим Платонов

В дождь и карантин больше заказов

Рынок онлайн-заказов продуктов и товаров первой необходимости (e-grocery) в России заметно вырос в этом году. Очень сильно он подскочил в самоизоляцию: в марте — примерно в 20 раз в целом по стране и в 18 раз — по Казани. Эти данные «Реальному времени» привел один из участников рынка — компания igooods. Шквал заказов застал многие подобные сервисы врасплох: не хватало курьеров, констатируют эксперты. С конца июня, когда заболеваемость пошла на спад, а режим ограничений начал ослабевать, заказов поубавилось, но их количество все равно в разы превышало показатели прошлогоднего периода.

Бизнес в сегменте e-grocery зависит от сезона и даже от погоды. Летом люди разъезжаются, заказов меньше. И, напротив, число заявок растет в плохую погоду, например, в дождь — на 30%. Специалисты заметили, что, допустим, в Сургуте при минус 30 градусах и ниже объем онлайн-покупок увеличивается в 3 раза. После сезона отпусков с сентября спрос начал восстанавливаться. Каждую неделю с середины сентября он прибавлял по 10% и к началу октября рост по центральному региону достиг 20% к минувшему августу. Эксперты отмечают, что продуктом №1 являются бананы. Спросом также пользуется молочка, хлеб, куры, вода, а среди бытовой химии популярны туалетная бумага, стиральный порошок и влажные салфетки.

Кроме того, в московском и питерском регионах на фоне новых ограничений в последнюю неделю снова отмечен всплеск — в Москве за неделю на 20%.

— В этот раз ожидаем примерно похожую ситуацию, как весной, с поправкой на количество ограничительных мер, которые будут применяться. Если в Татарстане усилят масочный режим, как в Москве, то и для него рост онлайн-покупок будет актуальным, — считают собеседники издания.

Печенье к чаю принесет Печкин

На растущий спрос в Казани откликаются новые для республиканского рынка игроки e-grocery. Накануне в столице Татарстана запустила свой сервис компания «Самокат», которая с 2018 года работала в Москве, Санкт-Петербурге и пришла в Нижний Новгород. Курьеры этого сервиса доставляют продукты и другие товары пешком, на велосипедах, автомобилях в течение 15-30 минут. Для экспресс-доставки в ближайшее время в Казани откроют 11 дарксторов, а к концу года их доведут до 30. Даркстор — это магазин с товарами в холодильниках и специальных шкафах, но без покупателей. Там собирают заказы сотрудники. Компания планирует нанять сначала 250 курьеров, и в течение 2—3 месяцев работой обеспечат 1000 человек, рассказал сегодня во время брифинга основатель сервиса экспресс-доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров.

Он пояснил, что нанимать будут студентов и тех, кому нужна подработка, в частности людей, живущих в непосредственной близости от даркстора. Таким образом, подобный сервис, приходя в дома россиян, будет становиться частью жилой инфраструктуры. «Не нужно рубить дрова и носить воду в ведрах», чтобы эти ресурсы появились в квартирах людей, и нет необходимости закупать впрок, уверен Вячеслав Бочаров.

— Считаем, что продукты должны появляться в домах так же, как вода и тепло, по требованию. Новая инфраструктура позволяет все, что нужно для жизни, получать мгновенно, здесь и сейчас, — пояснил суть нового явления спикер.

Он отметил, что человеческий фактор никто не отменял, могут быть и опоздания. Бить курьеров по рукам за это никто не собирается. Компания будет выстраивать удобную логистику внутри города. Если даркстор находится неподалеку от заказчика, доставка может занять не больше пяти минут, «печенье принесут, пока заваривается чай», отметил Бочаров. Он сообщил, что накануне в день технического открытия из 400 заказов ни один не опоздал.

Руководитель компании привел несколько отвлеченный пример, говоря о скорости работы сервиса. Не так давно в Санкт-Петербурге к курьерам обратились родители, у них потерялась маленькая дочка. Сотрудники сервиса, которые прочесывают районы, выполняя заказы, нашли девочку за десять минут. При этом Вячеслав Бочаров сравнил курьера с добрым почтальоном Печкиным, у которого есть велосипед.

Компания сотрудничает с 34 поставщиками и производителями Татарстана, они будут поставлять на полки складов более 360 товаров, до 30% всего ассортимента. По словам руководителя нового ретейлера, «Самокат» планирует расширяться и выполнять заказы в других городах республики. Бочаров сообщил, что у компании есть свое ценообразование, но сама по себе доставка бесплатная, независимо от объема и стоимости заказа.

Чем больше онлайн-сервисов, тем проще их продвигать

Пока Вячеслав Бочаров не видит конкуренции среди других ретейлеров в сегменте мгновенной доставки в Казани, скорее, конкурировать приходится с офлайном. Но он отметил, что будет рад выходу на рынок других компаний. Основатель сервиса считает прогнозы неблагодарным делом. Он лишь сообщил, что в прошлом декабре компания выполнила первый миллион заказов в России за полтора года, сегодня она доставляет миллион заказов в 2 недели. В Казани «Самокат» будет стремиться к 1000 заказов в день. Единственное, в чем практически уверен Бочаров — в ближайшие 5 лет 30% покупок люди будут совершать в Интернете.

Действительно, две компании работают по разным принципам, подтвердили в igoоods. Этот сервис, в отличие от «Самоката», доставляет товар в течение 90 минут, но нацелен на более габаритные заказы, например, от большого мешка картошки и до 80 кг.



— В Казани у нас был случай, когда мы доставляли продукты на теплоход, следовавший транзитом. Там заказали столько продуктов, что мы везли их на шести легковых автомобилях, — пояснили представители сервиса.

При этом в казанском штате компании 21 человек, и в день получается примерно 69 заказов. У этого ретейлера другой радиус и отталкивается он от других точек, от крупных складов гипермаркетов «Лента», «Ашан», обходясь без перевалочных пунктов, как у «Самоката». В числе конкурентов сервиса в Казани — «Сбермаркет». В среднем на долю igooods приходится около 8-10% всех заказов одного гипермаркета.

К Новому году ретейлеры, как всегда, ждут «красного» роста заказов. По их словам, они собираются встретить растущий спрос во всеоружии, подготовив армию курьеров.

— Наша задача — мы должны стремиться создавать условия для бизнеса. При этом, действительно, подобных сервисов (как «Самокат» — прим. ред) в Казани нет. Больше были распространены сервисы доставки готовой еды. Уверен, придут и другие компании, которые будут продвигать подобные сервисы. При этом, я думаю, они будут в первую очередь не конкурентами друг для друга. На сегодняшнем этапе с учетом уровня развития интернет-коммерции рынок еще только на старте, и емкость рынка такова, что места хватит всем. Но если зайдут другие, и их будет как можно больше, то можно проще продвигать для населения эту культуру сервиса, — подытожил встречу с новым ретейлером заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Екатерина Аблаева