В Казани на улице Родины обнаружили тело женщины, упавшей с высоты

В Казани у одного из домов на улице Родины обнаружили труп женщины, упавшей с высоты. На месте уже работает полиция, сообщил «Реальному времени» очевидец.

Свидетель рассказал, что стена дома в брызгах крови. Он также предположил, что погибшую кто-то сбросил.

Разобраться в этом поможет камера наблюдения, установленная управляющей компанией, считает очевидец.

В отделе информации МВД пока не комментируют происшествие.