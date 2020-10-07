В Казани на улице Родины обнаружили тело женщины, упавшей с высоты
В Казани у одного из домов на улице Родины обнаружили труп женщины, упавшей с высоты. На месте уже работает полиция, сообщил «Реальному времени» очевидец.
Свидетель рассказал, что стена дома в брызгах крови. Он также предположил, что погибшую кто-то сбросил.
Разобраться в этом поможет камера наблюдения, установленная управляющей компанией, считает очевидец.
В отделе информации МВД пока не комментируют происшествие.Происшествия Татарстан
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